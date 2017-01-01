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Мэры Каталонии выступили за право региона на самоопределение

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С соответствующим требованием к центральным властям Испании обратились 814 каталонских мэров.
Мэры Каталонии требуют права на самоопределение для региона
Мэры Каталонии требуют права на самоопределение для региона

Большинство мэров Каталонии призвали испанские власти предоставить региону право на самоопределение. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 26 октября.

Мэры 814 из 947 местных органов власти региона собрались в штаб-квартире регионального правительства, чтобы представить его лидеру Киму Торри документ, призывающий к свободе политических заключенных, диалогу и предоставлению региону права на самоопределение.

"Ваше присутствие здесь является признаком единства, единства, которое необходимо, и которое мы должны защищать от репрессий", - сказал Торри под крики "независимость".

Собрание мэров произошло в день протеста, который завершится в Барселоне маршем в центре города. Протест организовали группы Assemblea Nacional Catalana и Omnium Cultural - организации, выступающие за независимость Каталонии, и чьи лидеры входят в девятку осужденных сепаратистов.

Обе организации заявляют, что они преданы мирным протестам. Однако некоторые марши на прошлой неделе были омрачены насилием и столкновениями между демонстрантами и полицией.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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Теги: Испания, протесты, мэр, Каталония
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Источник: korrespondent.net

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