В КНДР назвали дату конца дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Пхеньян напомнил Вашингтону, что "тесные отношения" президента США и северокорейского лидера имеют срок годности.

В Пхеньяне напомнили, что "бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей"

Власти США допустят ошибку, если проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей о денуклеаризации. Такое заявление от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ен Чхоля северокорейское государственное новостное агентство KCNA распространило в субботу, 26 октября. Пхеньян установил в качестве этого срока конец 2019 года.

По словам Ким Ен Чхоля, тогда же завершатся и "тесные личные отношения" президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, если Вашингтон не примет необходимые меры.

"Бывают вечные враги, но не бывает вечных друзей", – говорится в заявлении представителя Северной Кореи.

Вашингтон оказывает "хитрое и жестокое" давление на Пхеньян, утверждает Ким Ен Чхоль. По его словам, США не уделяют внимания призывам северокорейской стороны к новому подходу в решении проблемы денуклеаризации.

Напомним, 30 июня Трамп и Ким Чен Ыном встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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