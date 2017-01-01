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Трамп может вывести США из Договора об открытом небе

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Договор по открытому небу был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора.
Трамп снова обостряет отношения с союзниками
Трамп снова обостряет отношения с союзниками
 
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника, приближенных к Трампу.
 
В Белом доме намерения Трампа разорвать договор официально не комментируют.
 
Один из источников сообщил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — отметил он.
 
Договор по открытому небу был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
 
Напомним, что Трампу не понравился дизайн последних моделей IPhone.
 
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Теги: США, небо, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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