Трамп может вывести США из Договора об открытом небе
Договор по открытому небу был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора.
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на два источника, приближенных к Трампу.
В Белом доме намерения Трампа разорвать договор официально не комментируют.
Один из источников сообщил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — отметил он.
Договор по открытому небу был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Договор разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Напомним, что Трампу не понравился дизайн последних моделей IPhone.
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