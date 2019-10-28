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На нефтяном заводе в Китае произошел взрыв, есть жертвы

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Взорвалось тестовое оборудование, установленное на автомобиле на территории завода. Пять человек погибли.
Взрыв на на нефтяном заводе в Китае
Взрыв на на нефтяном заводе в Китае
Weibo

В провинции Шэньси на северо-западе Китая взорвался автомобиль на нефтяном заводе, в результате чего погибли пять человек, еще пять пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что трое людей также числятся пропавшими без вести.

Взрыв произошел в 07:00 утра по местному времени (01:00 по киевскому времени) на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field.

Взорвалось тестовое оборудование, установленное на транспортном средстве, принадлежащем энергетической компании из провинции Хунань (Центральный Китай).

Все пострадавшие находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, минувшей ночью в Китае также произошло мощное землетрясение, однако толчки были зафиксированы в другом регионе и за несколько часов до взрыва на заводе.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв и пожар.

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Теги: Китай, завод, взрыв, жертвы, погибшие, нефтепродукты
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Источник: korrespondent.net

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