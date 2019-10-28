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Меркель и Путин обсудили транзит газа Украиной

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Главы государств созвонились в день трехсторонней встречи по газу в Брюсселе, чтобы обменяться мнениями по будущему транзита.
Детали разговора Меркель и Путина по газу не сообщаются
Детали разговора Меркель и Путина по газу не сообщаются

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 28 октября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о продолжении транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин обсудил с Меркель договоренности, достигнутые на его встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по сирийскому урегулированию. 

"По обоюдной оценке, выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, а также продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета, намеченного на 30 октября в Женеве", - добавили в Кремле.

Отметим, в преддверии газовых переговоров исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что РФ требует для заключения контракта уступки, на которые Украина пойти не может.

Отметим, на позапрошлой неделе в Газпроме заявили, что продление контракта на транзит газа с Украиной будет единственным путем, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

В ответ Нафтогаз пообещал 1 ноября направить Газпрому исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита газа.

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, Германия, Меркель, газовые контракты, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    28.10.2019, 16:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
МАЙДАУНЫ БУДУТ ПЕРДЕТЬ В ПУСТУЮ ТРУБУ .....)))
СУГС ???
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