Трампа освистали на бейсбольном матче

Зрители на стадионе начали свистеть и скандировать "закройте его!" ("Lock him up"), когда увидели изображения своего президента.

Президента США Дональда Трампа освистали болельщики на стадионе в Вашингтоне во время пятой игры бейсбольной Мировой серии, о чем свидетельсвует видео с открытых источников на YouTube.

Когда Трамп появился на видеоэкранах, присутствующие на матче начали свистеть и скандировать "закройте его!" ("Lock him up").

Эту фразу– "закройте ее!" – скандируют сторонники президента на встречах с ним, когда Трамп говорит о бывшей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Lock him up - жаргонизм, который означает требование арестовать или посадить кого-либо.

Напомним, Трамп подписал документ , который утверждает его намерение вывести США из Договора об открытом небе 1992 года.

Еще мы писали, что Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet