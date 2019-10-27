Полицейский в США выстрелил в своего сына, приняв его за преступника

Мужчина вернулся домой, но не знал, что там находится его сын. В результате 20-летний парень получил ранение предплечья. Его жизни ничего не угрожает.

В США полицейский подстрелил сына, перепутав его с преступником Getty Images

В штате Техас в США офицер полиции случайно подстрелил своего сына, перепутав его с преступником. Об этом сообщает CNN во вторник, 29 октября.

Инцидент произошел 26 октября в доме офицера, который находится в пригороде Далласа. Полицейскому не будут предъявлены обвинения.

"Это был несчастный случай", - заявил представитель местной полиции Пит Шульте.

Шульте также уточнил, что техасская полиция относится к этому делу "также, как и к любому другому".

По его словам, офицер вернулся домой вечером и не знал, что его сын находится дома. В результате 20-летний сын полицейского получил ранение в область предплечья, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина случайно застрелил мать. На Троещине мужчина в ходе ссоры выстрелил из револьвера в живот своей матери, в результате чего женщина вскоре скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Одесской области подросток выстрелил в приятеля. Мальчик случайно выстрелил в старшего знакомого, когда показывал ему охотничье ружье деда.

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