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Девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели

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Ребенок, оседлав напавшего на подругу крокодила, начал молотить его изо всех сил руками по спине и давить пальцами на его глаза. Рептилия была вынуждена отступить.
В Зимбабве 11-летняя девочка отбила подругу от крокодила
В Зимбабве 11-летняя девочка отбила подругу от крокодила
bulawayo24.com

В городе Хванге (Зимбабве) 11-летняя девочка смогла спасти свою подругу, которую схватил крокодил и потащил под воду, пишет Bulawayo 24.

Дети купались в реке, когда неожиданно на них напал крокодил. Животное схватило девятилетнюю Латойю Мувани за ногу и попыталось утащить под воду. Девочка начала кричать, и ей на помощь бросилась старшая подруга.

Ребекка Мункомбве прыгнула в воду и доплыла до места, где шла схватка ребенка и крокодила. Там она забралась на спину крокодила и начала изо всех сил бить его руками, а также старалась пальцами попасть в глаза. Крокодил не выдержал атаки, разжал челюсти и уплыл.

Пострадавшую девочку отвезли в больницу. Медики отметили, что ребенок отделался относительно легко: у Латойи диагностировали лишь незначительные ушибы и раны.

Отмечается, что в Зимбабве обитают нильские крокодилы. Хищники имеют длину в пять метров и очень агрессивны. Нильские крокодилы способны атаковать крупных и сильных животных, таких как лев, гиппопотам или африканский буйвол

Ранее сообщалось, что охотник перепутал огромного крокодила с бревном и едва не лишился мужского достоинства. Также Корреспондент.net писал о том, что жительница Индии час боролась со схватившим ее крокодилом и выжила.

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Теги: ребенок, Зимбабве, крокодилы, крокодил
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Источник: korrespondent.net

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