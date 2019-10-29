Землетрясение на Филиппинах: пострадали более 400 человек

Подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.

Трещина в земле возникла после землетрясения на Филиппинах Manila Bulletin

В результате мощного землетрясения на Филиппинах девять человек погибли и пострадали более 400. Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin во вторник 29 октября.

Отмечается, что люди погибли из-за падений обломков разрушенных зданий и оползня, вызванного землетрясением.

Подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.

По состоянию на 14:00 сейсмологи зафиксировали 98 афтершоков разной силы.

Напомним, утром 29 октября Геологическая служба США сообщила о произошедшем землетрясении на Филиппинах магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

Две недели назад на острове Минданао произошло другое землетрясение магнитудой 6,3. Тогда погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.

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