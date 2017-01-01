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Главу ИГИЛ выдали из мести за смерть родственника - СМИ

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Информатор, передавший американским военным данные о месте укрытия аль-Багдади, хотел отомстить за смерть родственника. Также он получил $25 млн вознаграждения.
Абу Бакра аль-Багдади выдали из чувства мести
Абу Бакра аль-Багдади выдали из чувства мести
Интерфакс

Операция по ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади прошла успешно благодаря информатору, который находился в его ближайшем окружении. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на близкие к операции источники.

Отмечается, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.

По данным СМИ, информатор передал военным США данные о местоположении главы "Исламского государства", а также подробный план комнат в его убежище, в котором он сам находился во время операции по ликвидации.

Отмечается, что спустя два дня после уничтожения аль-Багдади перебежчика вместе с его семьей вывезли из страны. За помощь его должны вознаградить $25 млн. По информации издания, целью информатора было не только финансовое благополучие, но и месть за убийство близкого родственника.

Напомним, что ранее Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. Позже стали известны подробности ликвидации.

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Теги: США, Сирия, месть, террористы, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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