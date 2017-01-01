Геноцид армян в Турции признали в Конгрессе США

Резолюцию поддержали 405 конгрессменов, против проголосовали только 11. МИД Турции осудил решение Конгресса и продолжает настаивать, что погибшие армяне были жертвами "гражданской войны".

В США признали геноцид армян в Турции

В США Палата представителей Конгресса признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начала ХХ века. Об этом сообщает АР в среду, 30 октября.

Агентство связывает такое решение с желанием Конгресса показать недовольство действиями Турции в Сирии. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - 11.

Историки насчитывают до 1,5 млн жертв среди армянского населения в результате геноцида, по сведениям AP. Турция оспаривает такое определение событий и настаивает, что погибшие были жертвами гражданской войны.

МИД Турции осудил резолюцию Конгресса США и заявил, что документ "не имеет под собой никаких исторических и правовых обоснований", передает ТАСС.

Представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в Twitter, что решения американских законодателей о геноциде армян и санкциях против Анкары напрямую противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.

"Голосование по армянской резолюции в Палате представителей Конгресса США в крайней степени беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями. Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут нести ответственность за ухудшение стратегических отношений [Анкары и Вашингтона] в этом неспокойном регионе", - указал он.

Алтун добавил, что "политизация истории ради выполнения политических задач неприемлема".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь призвал США "сначала посмотреть на свою историю, на кровавое прошлое поддерживаемых Америкой террористических организаций Рабочая партия Курдистана и АСАЛА".

Напомним, в 2016 году немецкий парламент принял резолюцию о признании геноцида армян. Это вызвало резкую реакцию Анкары, депутатам бундестага турецкого происхождения угрожали расправой.

Позже парламент Нидерландов поддержал проект резолюции, в котором убийства армян в Османской Турции признаются геноцидом.

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