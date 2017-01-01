В Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты

Девушки попросили местного жителя отвести их в больницу. Но по дороге они потеряли сознание и их вернули назад в хостел.

Две туристки умерли в Камбодже после принятия таблеток MDM

Две туристки умерли после приема таблеток от расстройства желудка в Камбодже. Об этом сообщает Mirror.

Британка Натали Сеймур и ее подруга из Канады Эбби Гэйл отправились отдыхать в Камбоджу. При этом британка прилетела в Камбоджу с билетом в один конец, уволившись с работы. Она хотела некоторое время провести с подругой в Камбодже.

Перед смертью 22-летняя Сеймур сообщила матери, что плохо себя чувствует. Она собиралась купить таблетки от расстройства желудка. После приема этих таблеток девушек нашли мертвыми в хостел Monkey Republic в городе Кампот.

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Оказалось, что девушки попросили местного жителя отвезти их в госпиталь. Но во время поездки они потеряли сознание и их вернули в хостел.

Из истории телефона полицейские узнали, что у девушки была такая сильная рвота, что болела грудь, также наблюдались спазмы, но не было тошноты.

После вскрытия тела Британки оказалось, что у нее была повреждена печень. Вероятно повреждения вызваны приемом парацетамола или препаратов против судорог.

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