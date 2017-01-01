Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа
Адвокат Болтона сообщил, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания Конгресса.
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон решил проигнорировать вызов демократов в Палате представителей Конгресса на слушания по импичменту Дональда Трампа. Об этом The Wall Street Journal сообщил адвокат экс-чиновника Чарльз Купер.
По его словам, Болтон не настроен соглашаться на вызов конгрессменов-демократов. При этом он отметил, что может принять от лица своего клиента повестку законодателей от Демократической партии страны.
Ранее сообщалось, что Болтон, а также двое сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме вызваны на слушания на Капитолийский холм.
Планируется, что Болтон выступит на слушаниях в конгрессе США 7 ноября, а советники СНБ Джон Айзенберг и Майкл Эллис – 4 ноября.
Уволенный Болтон назвал главные ошибки Трампа
Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Уволенный Болтон назвал главные ошибки Трампа
Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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