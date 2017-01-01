Взрыв поезда в Пакистане: число погибших выросло до 73 человек

В вагонах взорвались два баллона, на которых готовили пищу. Для этого использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня.

В результате взрыва и пожара в поезде в пакистанской провинции Пенджаб погибли не менее 73 человек. Число пострадавших измеряется десятками, сообщает телеканал GeoTV в четверг, 31 октября.

Стало известно, что в трех вагонах – два эконом-класса и один бизнес-класса – ехали 209 человек.

"Огонь уже локализован, ведется проливка составов, – цитирует телеканал министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида. – Взорвались два баллона, на которых готовили пищу. Во время приготовления использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня. Большая часть погибших – люди, выпрыгивавшие из состава в попытке спастись от огня".

К спасательной операции уже подключились пакистанские вооруженные силы. Армейские врачи и медработники оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, утром в Пакистане загорелся пассажирский поезд сообщением Карачи – Равалпинди. Изначально сообщалось о 65 погибших.

Ранее в сентябре в США поезд сошел с рельсов и загорелся. Один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость.

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