Импичмент Трампа: Госдеп предоставит Конгрессу документы по Украине

Некоторые документы по Украине будут обнародованы до 22 ноября согласно решению суда. Пока не сообщается, какие именно документы опубликуют.

Госдепартамент США предоставит Конгрессу некоторые документы, связанные с Украиной, по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN в четверг, 31 октября.

Госдеп согласился предоставить документы до 22 ноября согласно решению Федерального суда США. Сообщается, что иск подала наблюдательная группа American Oversight, которая требовала предоставить документы, связанные с возможным давлением Трампа на президента Украины Владимира Зеленского и отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

На данный момент нет полного описания документов, которые будут обнародованы.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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