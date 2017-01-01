Китаец утверждает, что не знает, как цепочка магнитных шариков попала в его уретру.

Китаец жил с магнитными шариками в уретре Pear Video

В Китае хирурги извлекли из гениталий 58-летнего мужчины цепочку магнитных шариков. Об этом сообщает Daily Mail.

Китаец рассказал, что сам ранее заметил в своей уретре магнитный шарик. Некоторое время он не придавал этому значения.

Когда предметы начали вызывать дискомфорт и трудности с мочеиспусканием, китаец обратился в больницу.

Cмотрите фотогалерею: Из пениса мужчины достали 28 магнитных шариков

После рентгена оказалось, что в гениталиях мужчины находится целая цепочка из 28 магнитных шариков. Сам пациент сообщил, что не знает, как они там оказались.

Тогда мужчина уже поехал в больницу. Медикам он пояснил, что не знает, как шарики оказались в его пенисе.

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