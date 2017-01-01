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Трамп и Си Цзиньпин подпишут часть торговой сделки

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Из-за отмены саммита АТЭС в Чили для подписания сделки вынуждены искать новое место, сообщил президент США.
США и Китай вскоре заключат часть сделки
США и Китай вскоре заключат часть сделки

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 31 октября, что вскоре будет заключена первая фаза торговой сделки с Китаем, которая охватит около 60% всего торгового соглашения.

"Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент Си и президент Трамп поставят свои подписи!" - написал он в Twitter.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение.

 

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Теги: США, Китай, торговля, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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