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Белый дом: демократы тратят время на "сфабрикованный импичмент"

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Демократы тратят время на "сфабрикованный импичмент", а не на благо страны, считают в Белом доме.
Стефани Гришэм
Стефани Гришэм

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, тратят время на "сфабрикованный импичмент", а не на рассмотрение реформ, призванных улучшить жизнь простых американцев. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм по итогам первого голосования конгрессменов в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на актуальных вопросах, которые влияют на реальные семьи, как, например, сокращение масштабов насилия с применением оружия, ратификация USMCA (The United States - Mexico - Canada Agreement, Торговое соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады), повышение качества медицинского обслуживания, снижение стоимости лекарств, отпускаемых по рецепту, обеспечение безопасности нашей южной границы и модернизация нашей устаревшей инфраструктуры, демократы предпочитают ежедневно тратить время на сфабрикованный импичмент - откровенно предвзятую попытку уничтожить президента", - отметила пресс-секретарь.

Кроме того, считает Гришэм, голосованием по импичменту демократы "закрепили в правилах Палаты представителей неприемлемые нарушения надлежащей правовой процедуры" в отношении американского лидера и республиканцев.

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Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Теги: Импичмент Президента, США, Белый Дом, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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