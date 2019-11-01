Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Всего Россия поставила четыре дивизиона С-400 на сумму около $2,5 млрд. Это крупнейший военный контракт РФ со страной-членом НАТО.

Работы по развертыванию С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года

Россия досрочно завершила поставки всех компонентов зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 1 ноября.

"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии", – сказал Михеев.

Всего Россия поставила четыре дивизиона С-400 на сумму порядка 2,5 млрд долларов. Это крупнейший военный контракт РФ со страной-членом НАТО. Работы по развертыванию С-400 в Турции продлятся до весны 2020 года.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

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