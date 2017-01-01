Независимость Шотландии: Джонсон не допустит повторного референдума

Борис Джонсон заявил, что достаточно одного референдума о независимости региона, состоявшегося в 2014 году, и добавил, что в Британии люди вряд ли считают референдумы "отличной вещью для гармонии".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Его слова передает Sky News в воскресенье, 3 ноября.

Джонсон утверждает, что не позволит провести новый референдум о независимости Шотландии, пока он находится на посту главы британского правительства.

"Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся. Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу", - заявил он.

Он также подчеркнул, что британское правительство предупреждало Шотландию, что референдум о независимости от Соединенного Королевства в 2014 году был единственным подобным событием в их жизни.

"У нас был один (референдум - ред.) в 2014 году, народу Британии, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения. Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы - отличная вещь для гармонии", - отметил глава правительства.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

В сентябре 2019 года первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании и заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.

Накануне в Глазго состоялся марш в поддержку независимости Шотландии, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

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