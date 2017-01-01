Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

Следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.