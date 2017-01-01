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Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

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Президент США считает, что сотрудничающие с Демократической партией США СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.
Импичмент Дональда Трампа набирает обороты
Импичмент Дональда Трампа набирает обороты
 
Президент США Дональд Трамп считает, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя.
 
"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент"" - потребовал президент в Twitter.
 
Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.
 
 
Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. 
 
Следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.
 
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Теги: Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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