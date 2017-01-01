В Литве начались военные учения с участием 11 стран НАТО

Около четырех тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники из 11 стран-членов НАТО будут участвовать в международных учениях.

В понедельник, 4 ноября, в Литве стартовали международные учения Железный волк 2019-II, в которых примут участие около четырех тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО, в частности, Бельгии, Чехии, Великобритании, Эстонии, США, Польши, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Германии, сообщает пресс-служба ВС Литвы.

"Международные учения Железный волк 2019-II начнутся 4 ноября, в них будут задействованы около 4 000 военнослужащих из 11 стран НАТО. Учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде, где будут присутствовать около 1 000 военно-технических единиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что название маневров совпадает с названием стрелковой бригады ВС Литовской Республики Железный Волк. Во время учений будет отрабатываться взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций. Будут задействованы около 1 000 единиц военной техники - танков, боевых машин пехоты, бронетехники, артиллерийских орудий.

Основная фаза маневров Железный волк 2019-II продлится до 18 ноября, а возвращение техники на постоянные места развертывания запланировано на 18-22 ноября.

Напомним, в сентябре в Балтийском море проходили учения НАТО с участием 18 стран. В учениях принимали участие около трех тысяч военных, а также более 40 кораблей.

Ранее украинские военные показали учения с запуском ракет С-300. Боевые стрельбы проводил Харьковский зенитный ракетный полк.

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