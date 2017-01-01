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Белорусы устроили штурм нового ресторана KFC

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Первым трем посетителям обещали подарочные сертификаты на 100 рублей, еще для 300 – по 10 рублей.
Белорусы спешат в KFC
Белорусы спешат в KFC
Reformation

В белорусском городе Витебск открытие нового ресторана сети KFC сопровождалось настоящим штурмом посетителей и давкой. Об этом накануне сообщило издание Reformation.

Отмечается, что заведение открылось в ТРЦ ТриО. Ажиотаж возник благодаря тому, что первым посетителям обещали подарочные сертификаты на еду из KFC. Первым трем посетителям – на 100 рублей, еще для 300 – по 10 рублей. На предложение в основном откликнулись подростки.

На видео из ТРЦ можно видеть, что как только двери открылись, в них ринулась толпа. Люди бежали в ресторан, некоторые падали под ноги напиравших сзади.

"Возбужденные посетители вынуждены были бежать через узкий коридор между витринами ТРЦ. Очевидно, во время давки они могли пострадать, в первую очередь дети", – пишет издание.

Ранее в белорусском городе Гродно произошла давка на входе в новый магазин секонд-хенда.

А жители российского Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявивших скидки на сушилки для белья.

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Теги: Беларусь, видео, фаст-фуд, ресторан, рестораны, фастфуд, давка, штурм, KFC, Витебск, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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