Импичмент Трампа: экс-посол США в Украине дала показания

Экс-посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года.

В США обнародовали стенограммы показаний экс- посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли, передает 4 ноября РБК.

Ранее в СМИ публиковались только вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Так бывший посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года от неназванных "украинских чиновников". Она вспомнила лишь одно имя - главу МВД Арсена Авакова, который говорил ей о своей обеспокоенности возможным вовлечением Украины в политику Соединенных Штатов.

Йованович также сообщила о попытке Джулиани обойти запрет в выдаче визы США бывшему гепрокурору Украины Виктору Шокину, а посол США в ЕС Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

В свою очередь Майкл Маккинли заявил об обеспокоенности участием американских дипломатических представительств в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях". После обнародования стенограммы телефонного разговора между Дональдом Трампа и Владимиром Зеленского 25 сентября Маккинли неоднократно призывал госсекретаря США Майка Помпео публично поддержать Йованович, но тот не реагировал на его обращение.

Напомним, чиновники Белого дома отказались давать показания на счет импичмента Трампа.

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