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Импичмент Трампа: обнародованы показания Волкера

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В США обнародовали стенограммы показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.
Стало известно, что Курт Волкер рассказал Конгрессу по делу об импичменте Трампа
Стало известно, что Курт Волкер рассказал Конгрессу по делу об импичменте Трампа

Комитеты Конгресса США опубликовали еще две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Так, во вторник, 5 ноября, были опубликованы расшифровки показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда, сообщает пресс-служба Конгресса.

Ранее публиковались лишь вступительные речи тех, кто свидетельствовал перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени.

Из опубликованной стенограммы следует, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обвинения, о том, что президент Трамп настаивал на расследовании, не обоснованы обвинениями в коррупции против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера Байдена, и утверждениями, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы помочь Хиллари Клинтон.

На вопрос, верит ли он в эти обвинения, Волкер ответил: "Нет, я не верю".

Также согласно стенограмме, Курт Волкер сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Богдану, что личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани усиливает "негативный рассказ" об Украине.

"Я объяснил это президенту Зеленскому, а рядом с ним стоял глава Офиса президента Андрей Богдан. И я объяснил, как мне показалось, что существует негативное повествование об Украине, которое противодействует всем хорошим вещам, которые он делает, и что это усиливается с помощью Руди Джулиани", - сказал Волкер.

Также Волкер добавил, что таким образом, это является негативным фактором для имиджа Украины в Соединенных Штатах и способности продвигать двусторонние отношения.

В свою очередь, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд рассказал законодателям, что он позвонил министру энергетики Рику Перри 16 октября, за день до дачи показаний в Конгрессе США, чтобы освежить в памяти встречу 10 июля в Белом доме с должностными лицами Совета национальной безопасности, включая Фиону Хилл.

"Я несколько раз говорил с секретарем Перри, связанным с неукраинским бизнесом, и попросил его освежить мою память о паре встреч. Да, - сказал он", - говорится в стенограмме.

Накануне экс-посол США в Украине Мари Йованович дала показания. Она рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года.

Импичмент Трампу: обнародован текст резолюции

 

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Теги: Импичмент Президента, США, Украина-США, конгресс, Трамп, импичмент, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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