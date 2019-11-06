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США предоставили Польше безвиз

Комментариев: 3
Поляки смогут в течение трех месяцев находиться в Штатах без визы для туризма и бизнеса.
США дали полякам безвиз
США дали полякам безвиз
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С 11 ноября этого года поляки смогут посещать США без виз. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в среду, 6 ноября, Polsatnews.

"Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней", - заявил он.

Во время своего выступления в президентском дворце Дуда подчеркнул, что посол США Джорджет Мосбахер сообщила ему, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено официальное уведомление о вступлении Польши в безвизовую программу и установлении даты, когда поляки смогут поехать в США без виз.

Дуда отметил, что это очень радостная новость для поляков.

Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.

В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ввести безвизовый режим для Польши еще на встрече с Анджеем Дудой в июне.

Также сообщалось, что США отменили безвиз для лиц, посещавших КНДР.

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Теги: Польша, США, Визы, безвизовый режим, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Alcoolique    06.11.2019, 19:04
Оценка:  -1
Alcoolique
во фартонуло...
VSHIVANKA    06.11.2019, 19:18
Оценка:  0
VSHIVANKA
У ВАС ВСЁ ВПЕРЕДИ , ПРАВДА НА ЭТО НУЖНЫ ГРОШИ , А У ВАС ИХ КАК ОБЫЧНО НЭМАЕ , ВЫ ВСЁ К ХАЛЯВЕ БОЛЬШЕ ПРИВЫЧНЫ.....
ВОТ ЕСЛИ БЫ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ ПОКУПАТЬ ДОРОГОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГАЗ , ПРЕДОСТАВИЛИ БЫ СВОЮ ЗЕМЛЮ ПОД ВОЕННЫЕ БАЗЫ ХОЗЯЕВ , ДА ЕЩЁ ЗА СВОЙ СЧЁТ ПОСТРОИЛИ БЫ ИХ , ВОТ ТОГДА ДА....)))
VSHIVANKA    06.11.2019, 18:44
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВОТ ЭТО ПШЕКИ ПОДМАХНУЛИ ХОЗЯЕВАМ !!!
ЭУРОПЭЙЦИ , ВАШ ХОД !!!
BROKER666    06.11.2019, 18:47
Оценка:  0
BROKER666
хYйня вшивая, а ты не можешь жить без хозяина и всех меряешь под себя?
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