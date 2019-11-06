Импичмент Трампа: СМИ узнали имя информатора

Жалобу о давлении Трампа на руководство Украины написал чиновник администрации Барака Обамы, считают СМИ.

Информатором американской разведки, который написал жалобу о давлении президента Дональда Трампа на руководство Украины, является чиновник администрации экс-президента США Барака Обамы Эрик Чиарамелла. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на Real Clear Investigations.

Как сообщается, Чиарамелла был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Он занимался политикой Украины. Сейчас он работает аналитиком в ЦРУ.

Чиарамелла входил в перечень лиц, заинтересованных в предоставлении кредитных гарантий Украине на сумму в 1 млрд долларов, как свидетельствуют данные рассылки электронной почты времен Обамы, которые были опубликованы Госдепартаментом в рамках двух предыдущих запросов в рамках Закона о свободе информации. Имя Чиарамеллы встречается в шести электронных письмах того времени. В одной из электронных переписок под названием "Гарантия займа" участвовала бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая была главным адвокатом политики гарантирования займов в Украине.

Как сообщается, Чиарамелла взаимодействовал по вопросам Украины с людьми, которые играли ключевую роль в составлении досье против Трампа, которым занималась компания Fusion GPS. Профинансировал подготовку досье избирательный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Автор досье Кристофер Стил направил Нуланд информацию по вопросам Украины.

Чиамарелла был в курсе о том, какую политику формировали топ-чиновники в отношении Украины.

Кредитная гарантия Киеву была предоставлена в 2016 году после того, как Украина согласилась на несколько реформ, а также увольнение генерального прокурора страны Виктора Шокина. Тогда как раз Шокин расследовал деятельность украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден на должности члена совета директоров. Джо Байден тогда заявлял, что лично угрожает удержать гарантии по кредитам для Украины, если Шокин не будет уволен.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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