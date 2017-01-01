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Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов

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Американские лидер отметил, что будет счастлив перечислить два миллиона долларов ряду организаций.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда штата Нью-Йорк, постановившего, что глава Белого дома должен выплатить два миллиона долларов в рамках урегулирования иска против президентских благотворительных организаций.
 
Американский лидер заявил, что является единственным в истории человеком, который направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность и при этом подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк. 
 
Трамп настаивает, что почти все собранные деньги пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк сознательно искажает суть судебного соглашения в политических целях. Американские лидер также отметил, что будет счастлив перечислить два миллиона долларов ряду организаций.
 
Напомним, офис генпрокурора штата Нью-Йорк потребовал 2,8 миллиона долларов, собранные благотворительным фондом Трампа, а затем переданные его предвыборному штабу, после чего средства пошли на благотворительные цели. 
 
Однако суд счел, что передача штабу денег, собранных на благотворительность, является нарушением закона. Трампа признали виновным в нарушении обязанностей попечителя фонда.

Маск внес пожертвование на посадку миллиона деревьев
 
Приняв во внимание, что средства все же дошли до тех, кому предназначались - организациям в поддержку ветеранов, судья назначила Трампу выплатить два миллионов долларов без процентов.

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Теги: благотворительность, суд, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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