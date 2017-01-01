В Британии обокрали грузовик с секс-игрушками

Спустя почти два месяца полиция попросила очевидцев "немедленно" позвонить в участок. Пользователи соцсети очень заинтересовались грузовиком с интимными игрушками.

В английском графстве Нортгемптоншир неизвестные обокрали грузовик с партией секс-игрушек общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает местная газета Birmingham Mail.

Инцидент произошел еще в ночь на 18 сентября, однако стало известно о нем лишь сейчас. Водитель доставлял партию интимных товаров из города Филикстоу в магазины компании Rocks-Off Ltd, расположенные в Кеттеринге. По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1:00 до 6:30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.

В четверг, 7 ноября, полиция Нортгемптоншира опубликовала информацию о краже на официальной странице в Facebook. Сотрудники попросили очевидцев инцидента немедленно позвонить в полицейский участок по указанному номеру телефона. Пост стал вирусным и разлетелся по сети.

"Очень жаль, что они так и не доставят свой товар. Думаю, многие покупатели расстроятся", - насмехались одни. "Где находился этот грузовик? Спрашиваю не для себя, а для друга", - шутили другие. "Как всегда, комментаторы не разочаровали", - иронично подытожили полицейские.

Напомним, в Австралии девушки украли секс-игрушки и опозорились на весь мир. А в США полиция перепутала секс-куклу с трупом. Правоохранители выехали по вызову и уже на месте узнали, что "тело" принадлежит секс-игрушке.

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