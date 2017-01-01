Японкам запрещают на работе носить очки

Руководители компаний считают, что очки мешают общению с клиентами. Женщины протестуют и заявляют о дискриминации.

В соцсетях Японии набирает обороты протест против запрета со стороны руководства компаний носить очки женщинам. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ВВС.

Женщины, работающие в разных сферах, заявили о запрете со стороны руководства компаний надевать очки на рабочем месте из-за "холодного образа женщины в очках", который якобы мешает общению с клиентами.

В связи с протестом, хэштег "glasses are forbidden" (очки запрещены) набрал популярность в местных соцсетях под ироничными мемами и статьями об устарелости взглядов японских руководителей компаний.

Отмечается, что с подобными ограничениями сталкивались представительницы разных сфер деятельности. При этом запрет коснулся только женщин, мужчины о подобных ограничениях ни разу не заявляли. Считается, что очки оставляют впечатление о сотруднице, как о холодной личности за стеклянным барьером.

Японки утверждают, что начальниками руководят старые японские принципы о роли женщин, что заставляет их принуждать девушек выглядеть определенным образом, так как это якобы может повлиять на доходы компании.

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Ранее сообщалось, что Госдеп США запретил фотографироваться на визу в очках. Отмечалось, что это поможет избежать бликов и теней, которые вызывают задержку в обработке заявок на оформление виз и паспортов.

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