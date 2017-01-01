Moody's понизило рейтинг Великобритании до "негативного"

Решение о понижении прогноза было принято в связи с ослаблением институтов из-за Brexit.

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Великобритании, понизив его со "стабильного" до "негативного". Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте агентства сообщении.

Агентство отмечает, что решение о понижении прогноза было принято в связи с "ослаблением институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit".

При этом сам рейтинг подтвержден на уровне "Aa2". "Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой", - указали в Moody's.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. В итоге Британия не покинула ЕС 31 октября, как этот неоднократно обещал Джонсон.

А 29 октября Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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