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Moody's понизило рейтинг Великобритании до "негативного"

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Решение о понижении прогноза было принято в связи с ослаблением институтов из-за Brexit.
Агентство Moody's понизило прогноз по рейтингу Великобритании
Агентство Moody's понизило прогноз по рейтингу Великобритании

Рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Великобритании, понизив его со "стабильного" до "негативного". Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте агентства сообщении.

Агентство отмечает, что решение о понижении прогноза было принято в связи с "ослаблением институтов, которое повлекли за собой серьезные проблемы в связи с Brexit".

При этом сам рейтинг подтвержден на уровне "Aa2". "Кредитный рейтинг британского правительства поддерживается широкой, гибкой и конкурентоспособной экономикой", - указали в Moody's.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе. В итоге Британия не покинула ЕС 31 октября, как этот неоднократно обещал Джонсон.

А 29 октября Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Теги: рейтинг, Moody's, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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