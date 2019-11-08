В Чили протестующие подожгли университет

Пожар вспыхнул рядом с площадью, где проходил многотысячный митинг, на его тушение бросили более двадцати пожарных бригад.

В Чили на фоне длящихся в стране протестов в столице - Сантьяго, подожгли университет имени Педро де Вальдивии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает 24 Horas.

Отмечается, что это был именно поджег. Многотысячная манифестация проходила на площади Италии - она располагается неподалеку от университета.

Пожарные службы города сообщили, что более двадцати пожарных расчетов были задействованы в тушении огня. Также один пожарный получил ранения.

О состоянии самого здания университета пока не сообщается.

Arduo trabajo conjunto con @cbsantiago por tercera alarma de incendio #Santiago pic.twitter.com/kudiVT33KP — Cuerpo de Bomberos de ~Nu~noa (@BomberosNunoa) November 8, 2019



Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста , которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.

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