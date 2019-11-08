Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Чили протестующие подожгли университет

Комментариев: 0
Пожар вспыхнул рядом с площадью, где проходил многотысячный митинг, на его тушение бросили более двадцати пожарных бригад.

В Чили на фоне длящихся в стране протестов в столице - Сантьяго, подожгли университет имени Педро де Вальдивии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает 24 Horas.

Отмечается, что это был именно поджег. Многотысячная манифестация проходила на площади Италии - она располагается неподалеку от университета.

Пожарные службы города сообщили, что более двадцати пожарных расчетов были задействованы в тушении огня. Также один пожарный получил ранения.

О состоянии самого здания университета пока не сообщается.

Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
 
Акции в Чили вызваны намерениями властей повысить стоимость проезда в метро. Позднее они продолжились как протесты против низких зарплат.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, видео, университет, пожар, поджог, Чили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь