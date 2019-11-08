В Чили протестующие подожгли университет
Пожар вспыхнул рядом с площадью, где проходил многотысячный митинг, на его тушение бросили более двадцати пожарных бригад.
В Чили на фоне длящихся в стране протестов в столице - Сантьяго, подожгли университет имени Педро де Вальдивии. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает 24 Horas.
Отмечается, что это был именно поджег. Многотысячная манифестация проходила на площади Италии - она располагается неподалеку от университета.
Пожарные службы города сообщили, что более двадцати пожарных расчетов были задействованы в тушении огня. Также один пожарный получил ранения.
О состоянии самого здания университета пока не сообщается.
Arduo trabajo conjunto con @cbsantiago por tercera alarma de incendio #Santiago pic.twitter.com/kudiVT33KP— Cuerpo de Bomberos de ~Nu~noa (@BomberosNunoa) November 8, 2019
Напомним, в последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Акции в Чили вызваны намерениями властей повысить стоимость проезда в метро. Позднее они продолжились как протесты против низких зарплат.
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