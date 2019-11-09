На месте работали 15 пожарно-спасательных расчетов МЧС. Была задействована пожарная лестница.

Сначала загорелся дом на улице Демирчяна Sputnik Армения

В столице Армении – Ереване – произошел крупный пожар, в результате которого пострадало здание парламента. Об этом сообщает Sputnik Армения в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что сначала загорелся дом на улице Демирчяна. Затем огонь перекинулся на крышу здания парламента.

Выехавшие на место две пожарно-спасательные команды и почти сразу попросили подкрепления. На месте работали 15 пожарно-спасательных расчетов МЧС, была задействована пожарная лестница, – говорится в сообщении

На место происшествия прибыл и министр МЧС Армении Феликс Цолакян.

Через два часа кропотливой работы пожарным удалось потушить пожар в обеих зданиях.

Cмотрите фотогалерею: В Ереване произошел пожар на крыше парламента

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