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В Ереване произошел пожар на крыше парламента

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На месте работали 15 пожарно-спасательных расчетов МЧС. Была задействована пожарная лестница.
Сначала загорелся дом на улице Демирчяна
Сначала загорелся дом на улице Демирчяна
Sputnik Армения

В столице Армении – Ереване – произошел крупный пожар, в результате которого пострадало здание парламента. Об этом сообщает Sputnik Армения в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что сначала загорелся дом на улице Демирчяна. Затем огонь перекинулся на крышу здания парламента.

Выехавшие на место две пожарно-спасательные команды и почти сразу попросили подкрепления. На месте работали 15 пожарно-спасательных расчетов МЧС, была задействована пожарная лестница, – говорится в сообщении

На место происшествия прибыл и министр МЧС Армении Феликс Цолакян.

Через два часа кропотливой работы пожарным удалось потушить пожар в обеих зданиях.

Cмотрите фотогалерею: В Ереване произошел пожар на крыше парламента

Ранее на этой неделе в центре города Ровно горел ресторан. Огонь уничтожил кровлю на площади 100 кв. м и повредил перекрытие на площади 50 кв. м. Удалось спасти помещение ресторана и оборудование.

Также сообщалось, что на заводе Потоки в Днепре произошел мощный взрыв и пожар. Ударная волна от взрыва была такой силы, что местные жители подумали, что это землетрясение.

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Теги: МЧС, Армения, огонь, пожар, пожарные, парламент, Ереван
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Источник: korrespondent.net

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