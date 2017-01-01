Появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте
В результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья.
В Сети появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта. Шасси самолета авиакомпании SkyUp загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха в субботу, 9 ноября.
По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы.
В результате загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.
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