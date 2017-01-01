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Появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте

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В результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья.

В Сети появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта. Шасси самолета авиакомпании SkyUp загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха в субботу, 9 ноября.

По данным министерства гражданской авиации Египта, причиной пожара стала утечка масла из гидравлической системы.
 
В результате загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья. Экстренные службы оперативно потушили возгорание. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.


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Теги: самолет, Египет, видео, пожар, SkyUp
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Источник: korrespondent.net

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