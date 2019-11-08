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Горбачев не согласен, что "сдал Восточную Европу"

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Страны региона получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, подчеркнул экс-президент СССР.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев
Getty Images
 
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с обвинениями в "сдаче" Восточной Европы. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое было опубликовано 8 ноября.
 
По словам Горбачева, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики "нового мышления", которая основывалась на принципах свободы выбора. 
 
"Кому я ее (Восточную Европу) сдал? Польшу - полякам, Венгрию - венграм, Чехословакию - чехам и словакам", - отметил экс-президент СССР.
 
Он подчеркнул, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане.
 
Напомним, в 2017 году Горбачев заявил, что современная обстановка в мире имеет признаки новой холодной войны

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Теги: Польша, Венгрия, СССР, Горбачев, Михаил Горбачев
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Источник: korrespondent.net

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