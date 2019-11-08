Горбачев не согласен, что "сдал Восточную Европу"

Страны региона получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане, подчеркнул экс-президент СССР.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с обвинениями в "сдаче" Восточной Европы. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro , которое было опубликовано 8 ноября.

По словам Горбачева, реакция советского руководства на происходившее в странах этого региона была частью политики "нового мышления", которая основывалась на принципах свободы выбора.

"Кому я ее (Восточную Европу) сдал? Польшу - полякам, Венгрию - венграм, Чехословакию - чехам и словакам", - отметил экс-президент СССР.

Он подчеркнул, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане.

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