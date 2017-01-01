Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

Комментариев: 0
В Мексике уже ранее рассматривали возможность предоставить убежище боливийскому лидеру Эво Моралесу.
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес


Бывший президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике. Об этом сообщил глава мексиканского Министерства иностранных дел Марсело Эбрард, передают зарубежные СМИ в понедельник, 11 ноября.

Отмечается, что решение "было принято из гуманитарных соображений". По словам Эбрарда, подавший в отставку президент Боливии уже звонил ему и принял это предложение.

Напомним, 10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

Массовые акции в Боливии началисьпосле президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мексика, Боливия, Эво Моралес, Политическое убежище
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь