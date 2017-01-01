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США отменили пошлины на 36 китайских товаров

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Освобождение от торговых пошлин будет действовать до 7 августа 2020 года. Отмена обусловлена тем, что некоторые товары оказались доступны только у китайских производителей.
Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая
Власти США освободили от торговых пошлин более 30 товаров из Китая
Getty Images

Власти США временно отменили торговые пошлины на 36 товаров из Китая, которые были введены в сентябре 2018 года. Об этом свидетельствует уведомление в электронной базе Федерального реестра США, размещенное во вторник, 12 ноября.

"В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]", - говорится в документе.

При принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, освобожденных от пошлин, попали некоторые виды напольных покрытий, несколько наименований тканей, поводки и ошейники для собак, велосипедные спидометры и другая китайская продукция. Пошлины в размере 10% были введены в их отношении в сентябре прошлого года, 10 мая текущего года ставка была повышена до 25%.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.

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Теги: США, Китай, Пошлины, товары
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Источник: korrespondent.net

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