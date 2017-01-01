Трамп похвастался "достижением" своей дочки Иванки

Американский лидер заявил, что его дочь Иванка Трамп создала 14 миллионов рабочих мест, хотя планировала только 500 тысяч.

Трамп заявил, что его дочь создала 14 миллионов рабочих мест

Президент США Дональд Трамп заявил, что его дочь и главный советник Белого дома Иванка Трамп создала в стране 14 млн рабочих мест. Об этом он сказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка 12 ноября, сообщает Mediaite.

Президент США рассказал, что изначально, два с половиной года назад, целью его дочери было создание 500 тысяч кадровых мест, однако к настоящему времени Иванка Трамп создала 14 миллионов рабочих мест.

При этом он отметил, что обучение и подготовку для этих рабочих мест будут оплачивать крупнейшие компании мира, поскольку государство не может этого сделать.

Ранее сообщалось, что стали известны доходы Иванки Трамп в 2018 году. В 2018 году дочь Дональда Трампа Иванка получила около 5 миллионов долларов доходов от бизнеса.

Напомним, у Иванки Трамп оказалось другое имя.

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