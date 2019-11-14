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Число жертв авиадуаров Израиля по Газе возросло до 26

Комментариев: 1
По меньшей мере 26 человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа за сутки, 80 получили ранения.
Израильские военные
Израильские военные
idf.il


Как минимум 32 человек погиб в ходе израильских авиаударов по сектору Газа, сообщает France Presse со ссылкой на Министерства здравоохранения палестинского анклава. 

Днем ранее сообщалось о 16 погибших и 50 пострадавших. Среди погибших - трое подростков.

По сведениям агентства, после этого жертвами израильских авиаударов стали шесть проживавших в Газе членов одной семьи. Других данных не приводится.

Напомним, Израиль и палестинские группировки уже сутки обмениваются ударами после того, как утром 12 ноября в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата.

За это время из Газы по территории Израиля было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а авиация Израиля наносит массированные удары по объектам палестинцев, часто уничтожая их еще до запуска ракет.

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Теги: Палестина, арабо-израильский конфликт, обстрел, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    14.11.2019, 06:16
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Нормально! Так и надо мочить мусульманскую шваль.
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