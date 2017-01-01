В Лондоне разоблачили крупную банду торговцев людьми
В Лондона в четверг, 14 ноября, задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми, сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
Операция была проведена при поддержке властей Румынии.
"По указанным адресам были задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к современной работорговле, организации проституции, совершении преступлений, связанных с сильнодействующими наркотиками, а также незаконным оборотом оружия", - говорится в документе.
Полиция также освободила 29 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, которых удерживали подозреваемые.
В рамках международной операции по борьбе с торговлей людьми были также выданы четыре ордера на арест в Румынии. Задержан один человек.
Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.
После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.
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