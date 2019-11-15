Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша угрожает Германии судом из-за Севпотока-2

Комментариев: 0
В Варшаве надеются, что Германия будет придерживаться положений Газовой директивы ЕС в отношении российского газопровода.
Польшу пока устраивает решение ФРГ по Газовой директиве ЕС
Польшу пока устраивает решение ФРГ по Газовой директиве ЕС
ukrinform.ua

Польская госкомпания PGNiG намерена подать в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по Северному потоку-2, сообщает Европравда.

"Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы на безопасной стороне. Было условие, что перед тем, как любое послабление будет предоставлено Северному потоку-2, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", - сказал Петр Возняк, президент PGNiG.

Он отметил, что если Германия будет придерживаться этого положения, то "мы чувствуем себя в безопасности".

"В случае с OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с нашей стороны", - напомнил Возняк.

"Если, по нашему мнению, будет пропущен глубокий анализ влияния на рынок и безопасность соседних стран, мы оставляем за собой право принять соответствующие правовые меры", - подытожил Возняк.

Ранее в берлине заявили, что решение Бундестага об имплементации газовой директивы ЕС для газопровода Северный поток-2 ничего не меняет в правилах.

Кабмин Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, Германия, Северный поток, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь