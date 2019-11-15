БПЛА нового поколения с украинскими двигателями поднялся в небо

В августе 2019 года украинская госкомпания Укрспецэкспорт и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие.

Ударный беспилотный летательный аппарат украинского-турецкого производства Akinci прошел первые наземные испытания, о чем стало известно с Twitter технического менеджера компании Baykar Сельчука Байрактара.

"Наземные испытания продолжаются. Он начал ходить. Скоро он побежит и полетит, мы ждем и молимся за это", - написал он.

На размещенном видеоролике беспилотник движется в сумерках по взлетно-посадочной полосе. Управление летательного аппарата осуществляет технический персонал из командного центра.

В августе 2019 года украинская госкомпания Укрспецэкспорт и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий Black Sea Shield.

12 августа стало известно, что украинская сторона уже изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для Akinci.

'un yer testleri tam gaz devam ediyor. Y"ur"umeye basladi..Yakinda kosacak ve ucacak insAllah. Dua bekleriz...#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/fmD5IBqNWE — Selcuk Bayraktar (@Selcuk) 14 ноября 2019 г.

1 сентября на беспилотник установили украинские двигатели.

21 сентября первый прототип БПЛА, и образцы вооружения, которые могут использоваться на аппарате, продемонстрировали во время проведения оборонной выставки Tehnofest-2019.

Akinci способен находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полета 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полета беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки будет составлять 1350 кг, 20 м - размах крыла.

Беспилотник предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Он оснащен современным системами наблюдения.

Akinci можно вооружить боеприпасами, которые применяются в обычной авиации: различные типы ракетного и бомбового вооружения, в том числе и турецкие дальнобойные крылатые ракеты SOM, которые способны уничтожать цели на расстоянии 250 км.

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