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БПЛА нового поколения с украинскими двигателями поднялся в небо

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В августе 2019 года украинская госкомпания Укрспецэкспорт и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие.
Ударный беспилотный летательный аппарат украинского-турецкого производства Akinci прошел первые наземные испытания, о чем стало известно с Twitter технического менеджера компании Baykar Сельчука Байрактара.
 
"Наземные испытания продолжаются. Он начал ходить. Скоро он побежит и полетит, мы ждем и молимся за это", - написал он.
 
На размещенном видеоролике беспилотник движется в сумерках по взлетно-посадочной полосе. Управление летательного аппарата осуществляет технический персонал из командного центра.
 
В августе 2019 года украинская госкомпания Укрспецэкспорт и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий Black Sea Shield.
 
12 августа стало известно, что украинская сторона уже изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для Akinci.
 
 
1 сентября на беспилотник установили украинские двигатели.
 
21 сентября первый прототип БПЛА, и образцы вооружения, которые могут использоваться на аппарате, продемонстрировали во время проведения оборонной выставки Tehnofest-2019.
 
Akinci способен находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полета 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полета беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки будет составлять 1350 кг, 20 м - размах крыла.
 
Беспилотник предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Он оснащен современным системами наблюдения.
 
Akinci можно вооружить боеприпасами, которые применяются в обычной авиации: различные типы ракетного и бомбового вооружения, в том числе и турецкие дальнобойные крылатые ракеты SOM, которые способны уничтожать цели на расстоянии 250 км.
 

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Теги: учения, БПЛА, беспилотник, Укроборонпром
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fire_fly    15.11.2019, 15:46
Оценка:  0
fire_fly
...правильнее ТУРЕЦКО-украинского )))
У кого деньги, тот и "танцует девушку" ))
PINKIPAU    15.11.2019, 15:56
Оценка:  0
PINKIPAU
Мне по хую блядь. Скоро будет гондурасить на Донбассе ихтамнетов кацапских, лапти полетят в одну сторону, головы в другую.
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