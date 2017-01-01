Йованович заявила, что Украина не вмешивалась в выборы в США

Мари Йованович опровергла утверждение Трампа о том, что Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, а также заявила, что на выборы в США влияла Россия.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, как утверждает президент Дональд Трамп. Об этом она сказала во время публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте Трампа в пятницу, 15 ноября.

По словам Йованович, американское посольство не обнаружило ни одного факта влияния Украины на президентские выборы в США в 2016 году. Она добавила, что разведывательное сообщество США также "окончательно определило", что те, кто пытался вмешиваться в выборы, были исключительно из России.

Кроме того, экс-посол выступила против утверждения Трампа, что бывший вице-президент США Джо Байден работал в Украине в личных интересах во времена администрации президента Барака Обамы. Йованович подчеркнула, что Байден проводил "официальную политику США".

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Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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