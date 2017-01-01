Пограничник США ранил россиянина на границе с Мексикой

Инцидент произошел 14 ноября. Предполагается, что гражданин РФ пытался нелегально попасть на американскую территорию.

Американский пограничник ранил россиянина, который, как предполагается, пытался незаконно попасть на американскую территорию из Мексики. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 14 ноября недалеко от Луквиля (штат Аризона). Пограничник заметил возможного нарушителя границы и попытался его задержать. Столкнувшись с сопротивлением, он применил огнестрельное оружие.

"Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Финикс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", - подчеркнули в погранслужбе США.

Также указано, что сотрудник службы "не получил серьезных ранений" во время драки.

Разбирательством инцидента занимается Федеральное бюро расследований. Вопрос о том, какие обвинения будут предъявлены россиянину, решит местная прокуратура.

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