В Сербии госпитализировали президента Вучича

Александар Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем. Накануне его госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Президент Сербии Александар Вучич госпитализирован в пятницу вечером из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила в субботу, 16 ноября, пресс-служба главы государства.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия оповещает общественность, что президент Александар Вучич 15 ноября поздно вечером принят в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем", - говорится в сообщении.

Министр обороны Сербии Александар Вулин в эфире телеканала TV Pink выразил уверенность, что с президентом "все будет хорошо".

По его словам, Вучич очень много работает на благо страны, не бережет себя и не слушает советов врачей. Вулин также выразил уверенность, что Вучич "выйдет на работу раньше, чем разрешат врачи".

Ранее сообщалось, что бывший президент США 95-летний Джимми Картер успешно перенес операцию по снижению внутричерепного давления.

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