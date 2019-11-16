В Ираке силовики убили двух главарей ИГИЛ

Также в иракской западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей.

Иракские силовики ликвидировали двух местных главарей террористической группировки Исламское государство на север от Багдада, сообщает Baghdad Al Youm.

В операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при Министерстве внутренних дел. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.

Напомним, 15 ноября СБУ задержала под Киевом террориста Цезаря Тохосашвили, воевавшего за террористическую организацию Исламское государство под именем Аль-Бара Шишани.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet