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В Ираке силовики убили двух главарей ИГИЛ

Комментариев: 1
Также в иракской западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей.
Боевики ИГИЛ
Боевики ИГИЛ
Кадр из видео
 
Иракские силовики ликвидировали двух местных главарей террористической группировки Исламское государство на север от Багдада, сообщает Baghdad Al Youm.
 
В операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при Министерстве внутренних дел. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.
 
Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.
 
Напомним, 15 ноября СБУ задержала под Киевом террориста Цезаря Тохосашвили, воевавшего за террористическую организацию Исламское государство под именем Аль-Бара Шишани.
 
27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. 

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Теги: Ирак, Терроризм, операция, силовики, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alcoolique    16.11.2019, 19:25
Оценка:  0
Alcoolique
эти мрази как тараканы...всех не перебьешь.....
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