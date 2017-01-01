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Врачам удалось спасти президента Сербии Вучича

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Александара Вучича накануне госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи предприняли все необходимые меры, состояние Вучича стабилизировалось, но ему все равно необходимо снизить нагрузку.
Врачи спасли жизнь президенту Сербии
Врачи спасли жизнь президенту Сербии

Президента Сербии Александара Вучича спасли медики в Белграде. Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, передает РТС в воскресенье, 17 ноября.

Лончар сказал, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам.

Доктора Военно-медицинской академии, куда привезли Вучича, оценили, что жизнь президента в опасности.

По словам министра, врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

Врачи предписали Вучичу уменьшить свою регулярную нагрузку в ближайшее время, чтобы полностью восстановиться.

Напомним, что Александар Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ранее его госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.

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Теги: президент, Сербия, врачи, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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