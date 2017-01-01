Президент Сербии выписался из больницы
Александар Вучич вернется к выполнению полномочий главы государства. Врачи рекомендовали ему снизить нагрузку.
Президент Сербии Александар Вучич покинул Военно-медицинскую академию в Белграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны в понедельник, 18 ноября.
Отмечается, что состояние сербского лидера стабильное, и он выписан из больницы домой.
Ранее Вучич заявил, что 18 ноября вернется к выполнению своих обязанностей.
Напомним, что вечером 15 ноября Александар Вучич попал в больницу из-за хронических проблем с сердцем.
Накануне стало известно, что врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм Вучича хорошо отреагировал на терапию.
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