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В Гонконге начались массовые задержания студентов

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Правоохранители блокируют периметр вуза и прилегающие улицы, однако воздерживаются от штурма студенческого городка, который стал лагерем протестующих.
Полиция задержала более 400 протестующих студентов
Полиция задержала более 400 протестующих студентов

Полиция Гонконга за последние сутки задержала свыше 400 протестующих студентов Политехнического университета, которые обвиняются в участии в беспорядках. Об этом сообщила в понедельник, 18 ноября, газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в настоящее время в кампусе все еще остаются несколько сотен учащихся. Они отказались покидать студенческий городок, чего требовала полиция. Стражи порядка блокировали периметр вуза и прилегающие улицы, однако воздерживаются от штурма. Сообщается, что некоторые студенты предпринимали попытки выбраться с территории института, но были пойманы и арестованы.

Противостояние началось в воскресенье, когда сотни радикалов из числа учащихся стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков, устраивать поджоги. Правоохранительные органы предупредили, что оставшимся в кампусе протестующим могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. Это гораздо более серьезная уголовная статья, чем вовлечение в незаконные собрания.

Поддержку заблокированным студентам пытаются оказать их сторонники - они стараются отвлечь внимание полиции, устраивая беспорядки в соседних кварталах. Стражи порядка применяют для их разгона слезоточивый газ и водометы. Возле вуза также собралась большая группа родителей студентов, однако внутрь никого не пускают.

Стрелы против водометов. Столкновения в Гонконге

Ранее сообщалось, что кампус Китайского университета Гонконга стал одним из главных лагерей протестующих

Напомним, что беспорядки в Гонконге идут уже на протяжении нескольких месяцев и изначально были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. После того как законопроект был отозван, митингующие потребовали реформировать избирательную систему.

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Теги: Китай, студенты, полиция, противостояние, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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