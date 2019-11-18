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В супермаркете США застрелили троих человек

Комментариев: 2
Всего жертвами стрельбы стали трое человек. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября, по местному времени.
Погиб и сам стрелок
Погиб и сам стрелок
Getty Images
В США в штате Оклахома в городе Дункан неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, сообщает в понедельник, 18 ноября, издание Duncan Banner.
 
Одним из погибших был сам стрелок. Всего жертвами стали трое. Инцидент произошел утром в понедельник, 18 ноября, по местному времени.
 
В городе закрыты университет и школы. Детей не выпускают из учебных заведений.
 
На месте происшествия работает полиция.
 
Накануне в США в городе Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей в возрасте до 10 лет, мужчина и женщина 31 и 29 лет.
 
Ранее подросток открыл стрельбу в школе города Санта-Кларита в Калифорнии, в результате минимум шесть человек получили ранения. 

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Теги: США, стрельба, жертвы, Супермаркет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрете    18.11.2019, 20:19
Оценка:  0
ВыВсеВрете
Я представляю, какие же вопли свидомых были если бы это произошло в России.
Антибес    18.11.2019, 20:12
Оценка:  +1
Антибес
Сверхдержава,однако!)))))
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